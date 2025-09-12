En un contexto marcado por la sequía y los efectos del cambio climático, la gestión del agua se convierte en un asunto crítico para las comunidades. Miguel Ángel Benito, director territorial de Aqualia en la Comunidad Valenciana y Baleares, analiza cómo la compañía enfrenta estos desafíos y garantiza un servicio eficiente y sostenible en La Entrevista de InformaciónTV. Según Benito, el verano transcurrió sin incidencias graves, a pesar de la falta de lluvias, y la compañía ya está implementando medidas para afrontar un otoño igualmente seco. A casi un año de la DANA, las obras de reparación y mejora de infraestructuras avanzan según lo previsto, garantizando la seguridad del suministro y la depuración.

La digitalización se perfila como una herramienta clave en la gestión del agua. Aqualia desarrolla actualmente varios proyectos de innovación que permiten monitorizar el consumo, detectar incidencias y optimizar recursos de manera más eficiente. Estos proyectos no solo benefician a las comunidades locales, sino que sirven como modelos para otras regiones del país. Además, la participación ciudadana y la colaboración con ayuntamientos y organizaciones locales son fundamentales para el éxito de los proyectos de Aqualia, fortaleciendo la transparencia y la escucha activa de los intereses de la comunidad.