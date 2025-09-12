La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas con la técnica del “falso empleado de banca”. La operación, que ha movilizado a más de cien agentes en varias provincias, se ha saldado con 11 detenidos y un perjuicio económico de casi un millón de euros a un total de 273 víctimas.

Los estafadores se hacían pasar por empleados bancarios para obtener claves y vaciar las cuentas de sus objetivos. Utilizaban documentación falsa, redes wifi de hoteles y una amplia red de “mulas bancarias” para mover el dinero.

En la provincia de Alicante se ha desarrollado la segunda fase de la operación, con la detención de siete personas en Elche, Catral y Guardamar del Segura. Se realizaron cinco registros en los que se intervinieron más de 15.000 euros en efectivo, armas de fuego, relojes y artículos de lujo, además de diverso material informático. Los arrestados en Alicante están acusados de pertenencia a grupo criminal, estafa, coacciones y detención ilegal. Fueron puestos a disposición de los juzgados de Orihuela y Torrevieja.