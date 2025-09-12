Terra Natura Benidorm ha presentado su programación y novedades para la temporada 2025-2026, con propuestas diseñadas para todos los públicos. Entre las principales novedades destaca un nuevo diseño pedagógico para las visitas escolares, que permitirá a los estudiantes disfrutar de experiencias educativas más interactivas y enriquecedoras. Todo ello después de haber vivido un verano histórico de visitantes tanto en el zoológico como en Aqua Natura, que permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre. El parque celebró también el 53 cumpleaños de la elefanta Petita y continúa ampliando su familia de animales, con la incorporación de nuevos monos, tortugas y serpientes de cascabel. Además, Terra Natura adapta sus cuidados para proteger a los animales del calor estival, garantizando su bienestar durante todo el año.

Por otra parte, el parque sigue potenciando su oferta de eventos para empresas y ya prepara la temporada de Halloween, con nuevas actividades y sorpresas pensadas para que los visitantes vivan experiencias únicas. De todo ello hablamos en "La Entrevista" de InformaciónTV con Javier Zapata, director de Marketing de Terra Natura.