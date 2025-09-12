El sábado 13 de septiembre se espera un ambiente cálido en prácticamente toda la provincia, con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 ºC en Orihuela y los 35 ºC en Villena. En Elche, Pinoso y Elda se rozarán los 34 ºC, mientras que en la costa los valores serán algo más suaves, con máximas de 30 ºC en Dénia y Calp, y 29 ºC en Benidorm. El cielo se mantendrá entre poco nuboso y con intervalos de nubes, aunque sin riesgo de precipitaciones en la mayor parte del territorio.

El domingo 14 de septiembre llegará el cambio: el paso de una borrasca dejará cielos muy nubosos y lluvias generalizadas en toda la provincia. Los chubascos podrán ser localmente intensos, especialmente en la franja litoral. Las temperaturas descenderán ligeramente, aunque seguirán siendo elevadas, con máximas en torno a los 32 ºC en Alicante y Elche, 31 ºC en Elda y Pinoso, y alrededor de los 29-30 ºC en la Marina Alta y Baixa.