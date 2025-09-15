CUERPO:

Vuelve "La millor tapeta del món", un certamen culinario en el que los chefs de diferentes restaurantes de la provincia se ponen a prueba en los fogones con un showcooking para presentar su tapa candidata a coronarse como la mejor de Alicante. El concurso se celebra en las cocinas del Centro Educativo de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante (CERCA), con presencia de público que puede degustar la creación de los profesionales de la gastronomía alicantina.

Este lunes ha comenzado el concurso con una propuesta de la Finca Santa Luzia de canelón de carrillada guisada, boletus y foie.