El martes se espera un ambiente típicamente veraniego en la provincia de Alicante, con cielos mayormente despejados en localidades del interior como Villena, Elda, Pinoso, Elche y Orihuela, donde las máximas oscilarán entre los 31 y 32 ºC. En la franja costera predominará el sol, aunque se alternará con intervalos nubosos en puntos como Alicante y Torrevieja, donde se esperan 31 y 29 ºC respectivamente.

En el norte, municipios como Dénia y Calp disfrutarán de cielos poco nubosos y temperaturas suaves, con máximas de 30 ºC, mientras que en Benidorm se prevén 29 ºC con tiempo estable. En el interior norte, Alcoy y Xixona tendrán más nubosidad, sin descartar alguna llovizna débil y dispersa, con registros de 31 ºC en Alcoy y 29 ºC en Xixona.

En resumen, será un día cálido y en general estable, con predominio del sol en la mayor parte de la provincia, aunque con nubes pasajeras en zonas de litoral sur e interior norte. Las mínimas se mantendrán agradables, entre los 17 y 23 ºC, sin grandes cambios respecto a jornadas anteriores.