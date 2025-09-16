La gastronomía de la provincia continúa siendo protagonista por segundo día consecutivo en el espacio CERCA del Mercado Central de Alicante. En esta ocasión, el municipio de Aspe ha mostrado su riqueza culinaria con la participación del Restaurante Alfonso Mira, un establecimiento emblemático que combina la vanguardia con la tradición y apuesta por el producto de kilómetro cero.

Ante los asistentes, el restaurante presentó una tapa que refleja su estilo propio y que, además, incorpora el panettone milanés del maestro pastelero Raúl Asencio, otro de los grandes referentes de la gastronomía aspense.

La tercera edición de La Millor Tapeta del Món, promovida por APEHA y el Patronato de Turismo Costa Blanca, está cautivando a decenas de visitantes que cada día acuden al Mercado Central para comprobar de primera mano la calidad y creatividad de la cocina alicantina.

La fusión entre la intensidad del sabor salado y la delicadeza del dulce ha dado como resultado una propuesta sorprendente que confirma que la innovación es una de las señas de identidad más poderosas de la gastronomía de la provincia.