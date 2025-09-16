La apertura del curso académico en la Universidad de Alicante no ha sido, precisamente, tranquila. La polémica ha brotado a nivel institucional, político y estudiantil. Unas protestas que comenzaron con la asignación del discurso de apertura a José María Asencio, que estaría siendo investigado por presuntos delitos contra su exmujer, y la no participación de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; y que han culminado esta mañana, in situ, con la protesta ante la posible visita de Carlos Mazón. El president no ha estado en la Universidad, donde le esperaban algo más de un centenar de personas con consignas como las que pueden ustedes escuchar en el vídeo.