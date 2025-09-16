En un contexto en el que las adicciones —ya sean a sustancias como el alcohol o a conductas como el juego y la tecnología— se han convertido en un desafío creciente para la salud mental, Clínica Teca se consolida como un referente en la provincia de Alicante. Con sede en Sant Joan d’Alacant, este centro se distingue por su enfoque integral y humano, apoyado en un equipo multidisciplinar y en la implicación activa de las familias en el proceso de recuperación. Hablamos en "La Entrevista" con su CEO, Manuel Palma.