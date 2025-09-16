El café es una de las sustancias indispensables en la vida de los alicantinos y alicantinas. Una bebida que cada vez cobra más protagonismo con un aumento significativo de su consumo en los últimos años, colocándose como el rey de los desayunos, almuerzos y postres. Hablamos en "La Entrevista" con Miguel Tavira, fundador de Cafés Tavira, para conocer cómo nació esta empresa referente en la comercialización del café en la provincia, las nuevas variedades del producto y cuál es el secreto para consumir un café de calidad.