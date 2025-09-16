El miércoles se presenta con estabilidad atmosférica y predominio del sol en prácticamente toda la provincia de Alicante. En el interior, los termómetros volverán a subir con valores de hasta 33 ºC en Alcoy, Villena y Orihuela, mientras que en Elche y Elda se alcanzarán los 32 ºC.

En la franja litoral, las temperaturas serán algo más suaves pero igualmente elevadas: 31 ºC en Alicante, 30 ºC en Dénia y 29 ºC en Calp, este último con intervalos de nubosidad sin mayor trascendencia. En Benidorm la máxima será de 28 ºC, acompañada de un ambiente estable y agradable para la jornada.

Las mínimas oscilarán entre los 15 ºC en Pinoso y los 23 ºC en Torrevieja, manteniendo un ambiente cálido también durante la noche. En resumen, un día de pleno verano, cielos despejados y temperaturas que tienden al alza, ideal para actividades al aire libre, aunque con calor intenso en las horas centrales del día en zonas de interior.