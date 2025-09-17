La Costa Blanca afronta cada verano el mismo desafío: responder a la llegada masiva de turistas y, al mismo tiempo, garantizar un uso sostenible de un recurso tan escaso como el agua. En comarcas como la Marina Baixa y la Marina Alta, donde se encuentran municipios eminentemente turísticos como Benidorm, la tarea recae en Hidraqua. Ciriaco Clemente, gerente de la compañía en ambas comarcas, subraya en "La Entrevista" de InformaciónTV que la clave está en combinar innovación, planificación y concienciación ciudadana. De hecho, Benidorm cuenta con el primer Centro de Innovación y Digitalización del ciclo del agua de la Comunitat Valenciana, un espacio que permite anticipar necesidades y optimizar el servicio en tiempo real.

La situación de sequía prolongada que atraviesa la provincia de Alicante convierte este trabajo en una cuestión estratégica. Clemente explica qué medidas se ponen en marcha antes de la temporada alta, cómo se avanza en eficiencia y reutilización, y de qué forma se coordinan con las administraciones para asegurar el suministro presente y futuro. Un reto complejo que, asegura, solo será posible superar con la suma de tecnología, inversión en infraestructuras y la implicación de todos: vecinos, instituciones y también los millones de turistas que cada año disfrutan del litoral alicantino.