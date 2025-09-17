Las escritoras Megan Maxwell y Sandra Miró, madre e hija, participan en “La Entrevista” de InformaciónTV antes de presentar sus últimos libros en Alicante. Ambas participarán el próximo viernes 19 de septiembre en las Veladas Literarias de Maestral, donde hablarán de Nuestro largo adiós y Solo déjate llevar.

Las autoras ya están terrminando de cocinar sus últimos libros, que verán la luz durante el próximo otoño. En la entrevista nos cuentan los detalles sobre estas publicaciones, ¡que se preparen sus guerreros/as!