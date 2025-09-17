El desfile de carrozas, que data de 102 años, es el broche de oro anual de las Fiestas del Cristo de Sant Joan d'Alacant. Un año más, todas las peñas han puesto toda su imaginación, su arte y su puesta en escena para conquistar al público... y al jurado, que se basa en diferentes puntos para decidir quiénes han sido los merecedores del premio especial, el primer, el segundo y el tercer premio.