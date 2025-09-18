INFORMACIÓNTV

Toni Pérez: "Nuestro aeropuerto no deja de crecer y la Administración sigue dándole la espalda"

Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante, visita los estudios de InformaciónTV en el inicio de un nuevo curso político al frente del ente provincial. La infrafinanciación, el reclamo de soluciones para el trasvase Tajo-Segura y los avances en el Palacio de Congresos de Elche son algunos de los temas sobre la mesa de "La Entrevista", en una jornada que coincide con la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien anuncia las inversiones para los aeropuertos de todo el territorio nacional dejando a un lado la necesidad de la conexión ferroviaria y la puesta en marcha de una segunda pista.