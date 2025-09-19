INFORMACIÓNTV

Encuentro de AEFA: "Cómo anticiparse al conflicto en la empresa familiar.Mecanismos alternativos de solución de disputas"

La Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) organiza una jornada en la que trata "Cómo anticiparse al conflicto en la empresa familiar.Mecanismos alternativos de solución de disputas". Un encuentro en el que participan los socios del Departamento de Litigación y Arbitraje de Garrigues, Inés Abad y Pedro Tent y la asociada principal del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, Victoria Gigante.