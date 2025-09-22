INFORMACIÓNTV

Martes lluvioso y con descenso acusado de las temperaturas en la provincia

El martes 23 de septiembre estará dominado por la inestabilidad atmosférica en la provincia, con un tiempo claramente otoñal. Las precipitaciones harán acto de presencia de manera generalizada, con especial incidencia en las comarcas del interior y en el litoral norte, donde podrían registrarse episodios de lluvia moderada a intensa en algunos momentos del día. Aunque en zonas puntuales los claros podrán dejarse ver, la tónica general será la de cielos cubiertos y ambiente húmedo.