La maleta de Azorín llega al Museo Dámaso Navarro de Petrer con documentos y objetos inéditos

El Museo Dámaso Navarro de Petrer acoge desde septiembre de 2025 y hasta enero de 2026 la exposición La maleta de Azorín, un recorrido íntimo por la vida y la obra de José Martínez Ruiz Azorín, a través de objetos y documentos personales inéditos. La muestra está organizada por la Fundación Mediterráneo en colaboración con el Ayuntamiento de Petrer. La exposición se centra en una maleta hallada en perfecto estado de conservación en una finca de Toledo, que durante años permaneció oculta hasta ser donada a la Fundación por Luis Méndez de Vigo. En su interior se encontraron más de 2.000 documentos inéditos, fotografías, cartas, cuadernos y objetos personales que ahora salen a la luz para redescubrir la faceta más humana del escritor. Entre las piezas destacan una fotografía inédita de su padre —identificado por primera vez—, cartas de intelectuales como Pío Baroja, Antonio Maura o Ramón Gómez de la Serna, y objetos cotidianos como sus carnés de los cines Rex y Capitol de Madrid o una libreta donde recogía palabras y dichos populares. Javier Gallud, coordinador de esta exposición, nos cuenta en "La Entrevista" todos los detalles de esta muestra.