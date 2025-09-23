INFORMACIÓNTV

El restaurante Kalifa inicia una nueva etapa en Aspe con su cocina tradicional y tapas renovadas

El restaurante Kalifa comienza una nueva etapa en Aspe tras su traslado desde Novelda, donde se consolidó como un referente de la cocina tradicional con un sello personal. Los propietarios, José Manuel Amorós, jefe de cocina, y Fina Mari González, jefa de sala, afrontan este cambio con ilusión y el objetivo de seguir ofreciendo a sus clientes una experiencia gastronómica de calidad. En el nuevo local, Kalifa mantiene su identidad pero suma frescura y cercanía. Su propuesta se articula en tres tipos de menús —diario, de mediodía y de cena— adaptados a distintos momentos de la jornada, además de una cuidada selección de tapas que permiten disfrutar de una experiencia más informal y compartida.