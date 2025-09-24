INFORMACIÓNTV

FEMPA e Infopro Digital impulsan la digitalización de los talleres en el I Congreso de Automoción de Alicante

El próximo 16 de octubre, FEMPA, con el apoyo de la Diputación de Alicante, organiza el I Congreso de Automoción de la Provincia de Alicante, un evento que reunirá a profesionales, asociaciones y empresas para debatir los grandes retos de los talleres mecánicos. La jornada contará con la participación de Luis Mascaró, secretario ATAYAPA y Servicios Jurídicos FEMPA, y de Carles Pujol, General Manager de Infopro Digital Automotive en España y Portugal. Con ellos hablamos en "La Entrevista" donde destacan la importancia de este encuentro como espacio de reflexión y modernización. Entre los temas que se pondrán sobre la mesa se encuentran el intrusismo profesional, la falta de mano de obra cualificada, la saturación de las ITV, la relación con las aseguradoras y la adaptación a las nuevas normativas. Sin embargo, uno de los ejes centrales será la transformación digital de los talleres, con especial atención a la inminente implantación de la facturación electrónica en España. Tanto FEMPA como Infopro Digital subrayaron el valor del acuerdo de colaboración que han firmado para acompañar a los talleres en este proceso tecnológico. El Congreso se perfila así como una cita imprescindible para conocer soluciones, compartir experiencias y avanzar en la modernización del sector.