El Campello licita el nuevo contrato de limpieza y basuras

El pleno del Ayuntamiento de El Campello entra en el libro de historia de la ciudad. Y lo hace por la solventación de un apartado que se alargaba año tras año mientras todos los partidos exigían solución: el nuevo contrato de limpieza. Finalmente, hoy ha sido aprobado en el pleno y será el mayor contrato de la historia del municipio. El Campello ha firmado con la empresa FCC un contrato de más de 66 millones de euros por la limpieza de la ciudad en los próximos diez años.