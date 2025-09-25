INFORMACIÓNTV

Juan de Dios Navarro:"Queremos acercar nuestras raíces a los 141 municipios de la provincia"

El final del verano llega cargado de propuestas culturales en los principales espacios de la provincia. El MARQ cierra la exitosa muestra Ciudades de la Luz con cerca de 60.000 visitantes, mientras el ADDA continúa su temporada sinfónica recibiendo a artistas de todo el mundo. El MUBAG sorprende con nuevas propuestas expositivas y el Instituto Alicantino de Cultura Gil-Albert acerca la cultura a los municipios más pequeños con iniciativas como “Cultura-500”. Un recorrido por lo más destacado y lo que está por venir en la agenda cultural de Alicante que repasamos en La Entrevista de InformaciónTV con Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura de la Diputación de Alicante.