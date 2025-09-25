INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante: llega el veranillo de san Miguel

Las altas temperaturas han dado un respiro a los alicantinos con el adiós del verano y la llegada del otoño, que ha entrado en nuestras vidas junto a una bajada del mercurio que en algunos puntos del interior ha caído hasta casi los 10 grados. Sin embargo, el adiós de las temperaturas máximas calurosas no ha sido definitivo. En los próximos días, el termómetro irá subiendo en el tramo popularmente conocido como "el veranillo de san Miguel" y mañana comenzará ese aumento en las temperaturas máximas.