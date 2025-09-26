INFORMACIÓNTV

Así es el innovador y alicantino proyecto MERS para regenerar ecosistemas marinos que ha ganado el Premio Fundeun

Los Premios Fundeun son los galardones de la Fundación Empresa Universidad de Alicante que ponen en valor el emprendimiento, las ideas innovadoras y sostenibles. El director de Fundeun, Rafa Lafont ,explica en "La Entrevista" de InformaciónTV que son muchos los alicantinos que apuestan por proyectos de economía circular y que tratan de aportar un valor extra a la sociedad, con ideas innovadoras como la de Carlos Antón Gil, ganador del premio UA y Parque Científico con MERS_oceansolutiones. Este proyecto consiste en una solución tecnológica para regenerar ecosistemas marinos degradados en entornos portuarios y de interés general, mediante el uso de arrecifes artificiales electrolíticos.