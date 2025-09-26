INFORMACIÓNTV

Fin de semana de contraste en Alicante: del sol radiante al regreso de las nubes

La provincia vivirá un fin de semana de transición en lo meteorológico. El sábado 27 se espera una jornada plenamente soleada, con cielos despejados en casi todas las comarcas y temperaturas cálidas que rondarán los 30 grados. Orihuela alcanzará los 32 ºC, mientras que en la costa las máximas serán algo más suaves, con 26 ºC en Benidorm y 27 ºC en Calp. El ambiente será seco y con mínimas frescas en el interior, bajando hasta los 10 ºC en Villena.