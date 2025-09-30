INFORMACIÓNTV

La Fundación Lucentum y el Ayuntamiento se alían en la construcción de un nuevo complejo deportivo

El Lucentum Alicante ha puesto sobre la mesa un ambicioso proyecto deportivo que ya ha sido presentado al Ayuntamiento. Se trata de un complejo de baloncesto de carácter público-privado que se levantaría en la zona comprendida entre la Gran Vía y la Vía Parque, junto al centro comercial Gran Vía. La propuesta se asienta en tres parcelas municipales, ya clasificadas para uso deportivo, situadas en la calle Polop.