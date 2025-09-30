INFORMACIÓNTV

MESUDEFT, la alternativa a la cirugía para tratar la obesidad que se practica en Alicante

La obesidad es un problema general en España. Según datos del Ministerio de Sanidad fechados en 2023, un 15,2 % de los españoles mayores de 18 años la padecen y un 7,1 % presentan obesidad infantil. La Federación Mundial de la Obesidad estima que para 2030, 18,75 millones de adultos españoles tendrán sobrepeso y 5,3 millones obesidad, es decir, un 45,6 % y un 13 % respectivamente. Existen múltiples formas de atajar esta problema y, desde Alicante, en una investigación conjunta entre la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad Simón Bolivar de Colombia, se ha estudiado el uso de MESUDEFT o Nutrición Duodenoenteral Médicamente Supervisada.