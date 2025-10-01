INFORMACIÓNTV

Mazón eleva el pulso a la Acadèmia Valenciana con el lema “Vixca Vixca” del Nou d’Octubre

La campaña institucional del Nou d’Octubre, presentada este miércoles por la Generalitat, ha vuelto a abrir la batalla política y lingüística en la Comunitat Valenciana. El lema elegido, “Vixca Vixca”, se aparta del valenciano normativo al no estar reconocido por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que defiende la forma “visca” con s. El Consell, no obstante, justifica su elección en la letra del himno regional.