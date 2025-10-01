INFORMACIÓNTV

Tambre abre sus puertas en Alicante y prevé atender a 2500 pacientes al año

Tambre abre una nueva sede en el entorno de Panoramis del puerto de Alicante. La clínica especializada en reproducción asistida, con casi 50 años de experiencia, ha realizado una inversión cercana a los seis millones de euros para su nueva sede, con capacidad para atender a las pacientes en diferentes idiomas en un proceso personalizado e individualizado para las necesidades y contexto de cada mujer que requiera de reproducción asistida. Desde Tambre afirmaron que esta nueva sede atenderá a más de 2500 anuales y esperan generar en los próximos 5 años más de 200 puestos de trabajo.