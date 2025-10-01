INFORMACIÓNTV

Viviana M. Hernández, ganadora el Premio de Cuentos Gabriel Miró, en La Entrevista

La escritora argentina Viviana M. Hernández Alfonso (Rosario, 1966) ha obtenido el 63º Premio de Cuentos Gabriel Miró de la Fundación Mediterráneo con su relato "Quién es quién", una historia de tono gótico y perturbador que explora los límites entre la creación literaria, la identidad y la obsesión por la fama. El jurado destacó la obra por su atmósfera inquietante y su original estructura de “relato dentro del relato”, en la que realidad e imaginación se entrelazan en torno al concepto de identidad. La narración arrastra al lector desde el hallazgo de unos manuscritos olvidados hasta la obsesiva apropiación de una voz ajena, en un diálogo entre la tradición gótica y la reflexión contemporánea. El fallo se hizo público en Alicante, en la sede de la Fundación Mediterráneo, tras evaluar los más de 2.290 cuentos enviados por 1.689 autores de 41 países. La dotación del galardón asciende a 4.000 euros, de los cuales 3.000 corresponden al relato ganador. Hablamos con Viviana Hernández en "La Entrevista" de InformaciónTV