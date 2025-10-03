INFORMACIÓNTV

Alicante Gastronómica 2025 arranca: 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, 450 ponencias y más de 36.000 metros cuadrados de exposición

La gastronomía de la provincia de Alicante celebra este primer fin de semana de octubre su gran cita anual con una nueva edición de Alicante Gastronómica. La Institución Ferial Alicante (IFA) ha inaugurado esta mañana la que ya se ha consolidado como una de las ferias culinarias más relevantes, no solo de la Comunitat Valenciana, sino de todo el territorio nacional.