Combatir la soledad y las adicciones: los retos sociales a los que se enfrenta la Diputación de Alicante

El bienestar social se ha convertido en un eje prioritario para la Diputación de Alicante, que impulsa distintas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables. Entre ellas destacan los Premios Provinciales de Solidaridad, que reconocen la labor de entidades y proyectos en ámbitos como la inclusión social, la diversidad funcional, la ayuda humanitaria, la cooperación internacional y la convivencia.