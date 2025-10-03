INFORMACIÓNTV

El Plan EDIL reparte más de 50 millones en la provincia... y "ni 1 céntimo" en Alicante y Elche

El Ministerio de Hacienda ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución del reparto de los Fondos FEDER dentro del Plan EDIL. Cerca de mil municipios han recibido una financiación de 1774 millones de euros de los que 53.655.537 se repartirán en la provincia de Alicante. Sin embargo, este dinero no irá a parar a las arcas de ninguna de las dos ciudades con más población de la región.