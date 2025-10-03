INFORMACIÓNTV

Torrecilla confía en cambiar la dinámica en Teruel y lograr el primer triunfo a domicilio

El técnico del Hércules reconoce que ha sido una semana dura por las lesiones, pero ve a su equipo preparado para competir y lograr el primer triunfo de la temporada a domicilio. Advierte del peligro del Teruel y conoce a la perfección a su técnico Vicente Parras. El preparado espera recuperar a alguno de los lesionados y confirma la baja de Yeremy de León, que tampoco acudirá por lesión al compromiso con su selección.