El Foro Cívica analiza las posibilidades de la Alicante del futuro

La ciudad de Alicante está preparada para dar un paso adelante. El equipo de Gobierno trabaja en la redacción y aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y pasar la página del último, que data de 1987. El Foro Cívica organizado por INFORMACIÓN analiza cuáles son las posibilidades de la ciudad en una conversación entre el arquitecto Alfonso Vegara y José Luis Ortuño, exjefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de la ciudad y moderada por el director del periódico, Toni Cabot.