Raúl Asencio endulza Alicante Gastronómica con sus pannetones, helados y dulces

Cómo no podía ser de otra forma, el maestro pastelero Raúl Asencio ha sido uno de principales reclamos para los amantes de la repostería y pastelería en esta edición 2025. Este año, Raúl Asencio ha contado con cuatro módulos en los que ha presentado sus característicos pannetones, helados y dulces. Además, esta feria sirve a Raúl Asencio para ir mostrando su próximo lanzamiento con el pistacho como principal protagonista.