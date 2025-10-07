Carlos Pastor, diputado de Desarrollo Económico: “Debemos apostar por nuestro producto como lo hace la restauración”
Hoy en "La Entrevista" continuamos conociendo de primera mano cómo son las diferentes áreas de trabajo en la Diputación de Alicante. En esta ocasión, repasamos con Carlos Pastor, diputado de Desarrollo Económico, el balance de una nueva edición de Alicante Gastronómica y de Fruit Attraction, así como los retos económicos a los que se enfrenta la provincia de Alicante.
Últimos vídeos
NATURALEZA TORTUGAS