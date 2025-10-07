INFORMACIÓNTV

Detectan patologías oculares en la campaña de prevención de la Fundación Jorge Alió

Revisiones gratuitas de agudeza visual y patologías como el ojo seco y el glaucoma. Con este mensaje, la Fundación Jorge Alió, la Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante (UA) han llamado a la población alicantina, sobre todo a las personas mayores, a realizarse pruebas de salud visual en el salón de actos del MARQ. Y no ha sido en vano y es que, tal y como han revelado en InformaciónTV, en las primeras horas ya han detectado varios posibles casos de enfermedad visual. Desde la Fundación Alió tratan de concienciar a la sociedad de la necesidad de la prevención en salud ocular, ya que patologías como el glaucoma pueden no presentar síntomas y es clave que sean interceptadas a tiempo para frenar su desarrollo.