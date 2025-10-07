INFORMACIÓNTV

El foro Proyectando Vinalopó analiza las oportunidades en materia laboral y de formación en Elda y Villena

El foro Proyectando Vinalopó, organizado por INFORMACIÓN, pone a debate el presente y el futuro de la Formación Profesional en Elda de la mano del alcalde de Elda, Rubén Alfaro; el director del Centro Integrado de Formación profesional (CIPFP) Valle de Elda, Cristóbal Melgarejo; y el directivo del Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó y vicepresidente de Uepal ( Unión Empresarial de la Provincia de Alicante), Juan José Hernández. Por otro lado, analiza los retos y objetivos de la digitalización en el ciclo integral del agua junto a Daniel Coloma, gerente de Hidraqua en Alto, Medio y Bajo Vinalopó. Finalmente, se puso sobre la mesa el uso y futuro de las áreas industriales de Villena, haciendo hincapié en el puerto seco, con el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán y director del Gabinete de Desarrollo Económico, Manuel Amorós.