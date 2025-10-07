INFORMACIÓNTV

Juan Bordera: “A los capturados de la flotilla nos golpearon y nos torturaron; si nos hacen esto a nosotros… ¿qué no harán a los palestinos?"

Juan Bordera, diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, formó parte de los activistas de la flotilla Global Sumud que trataron de abrir un corredor humanitario con la Franja de Gaza, antes de ser capturados por el ejército de Israel. El alcoyano atiende a Información TV después de su liberación, tras haber llegado a España, y denuncia haber recibido agresiones por parte de la policía israelí.