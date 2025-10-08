INFORMACIÓNTV

José Mancebo destaca el mejor verano turístico de la historia en Alicante con vistas a impulsar el turismo de cruceros

El director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, ha hecho balance de la temporada estival 2025 en InformaciónTV y ha destacado que este año se ha vivido el mejor verano turístico de la historia en la provincia de Alicante, tanto en cifras de ocupación como en actividad económica y proyección internacional del destino. Mancebo pone en valor el éxito de la última edición de Alicante Gastronómica, que atrajo a más de 85.000 visitantes y generó una inyección económica superior a 1,3 millones de euros para el territorio.