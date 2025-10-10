INFORMACIÓNTV

Taller Creativo descubre las mejores flores como adorno del pelo

Nuevo capítulo de Taller Creativo, el problema con el que aprenderás de forma práctica y sorprenderás con tus diseños con un único requisito, utilizar las flores. Esta vez, la experta en diseño floral Aurora Domenech, enseña a la audiencia las mejores opciones para ponerse en el pelo cuando se va como invitada a una boda. En este vídeo aprende cómo dar un aspecto más fresco y natural a tus complementos.