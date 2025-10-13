INFORMACIÓNTV

ADDA Simfònica presenta su ambiciosa gira por Japón

La orquesta ADDA Sinfónica, una de las mejores señas de identidad de la provincia, encara la que será una de sus giras más prestigiosas con 7 conciertos en nueva días por las ciudad más importante de Japón. Una oportunidad única para continuar con una trayectoria internacional que comenzó hace 7 años y que gracias a hitos como sus nominaciones a los Grammy y Latin Grammy hace que el nombre de Alicante sea conocido en todo el panorama musical. Esta gira, que arrancará el 29 de octubre y se extenderá hasta el 9 de noviembre, espera deleitar a más de 14.000 espectadores con especial atención al doble concierto en el Suntory Hall de Tokio con la presencia de 75.