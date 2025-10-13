INFORMACIÓNTV

"Alicante Nuevo Centro", el gran proyecto de Barcala con la peatonalización de la calle San Vicente

Esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Alicante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, una reunión en la que Barcala ha anunciado los proyectos de cara a los próximos dos años de mandato. En la batería de propuestas ha señalado Alicante Nuevo Centro en el eje entre Cigarreras, ADDA y Plaza de Toros, que incluirá la peatonalización de la calle San Vicente o la inauguración de un nuevo museo destinado a albergar exposiciones internacionales. El regidor también ha anticipado conversaciones muy avanzadas para la construcción de una ciudad deportiva del Hércules.