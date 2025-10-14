INFORMACIÓNTV

El Campello celebra la entrada mora-cristiana

Convertida un año más en la Fiesta de Moros y Cristianos, los ciudadanos de El Campello se prepararon para la Entrada Mora-Cristiana, una fiesta que convirtió la ciudad en un escenario histórico lleno de colores, batallas y sobre todo, música festera. Los músicos consiguieron revivir siglos de historia junto a los boatos, las carrozas y ambos bandos. A pesar de haber sido un día laboral, las gente no dejó de salir a las calles para vivir de cerca este desfile que marcaba, definitivamente, el ecuador de su tan querida festividad. Estas fiestas recuerdan los orígenes de este municipio y consiguen convertirse en una cita que ya es símbolo de identidad y patrimonio.