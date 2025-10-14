La X Gala de la Salud de Alicante se marca un objetivo: combatir el intrusismo / INFORMACIÓNTV

La X Gala de la Salud de Alicante se marca un objetivo: combatir el intrusismo

El próximo jueves por la tarde (a las 19 horas) se celebrará en Elche la X Gala de la Salud de Alicante en la que se unen todos los colegios sanitarios de la provincia para reivindicar el papel crucial de los profesionales colegiados. Durante la gala, que será dirigida por Arkano, se presentará el corto de David Valero "El intruso", producido para concienciar a la población sobre las consecuencias del intrusismo sanitario.