INFORMACIÓNTV

La X Gala de la Salud de Alicante reivindica la labor sanitaria frente al intrusismo profesional

La Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA) celebra este miércoles 16 de octubre en el Gran Teatro de Elche la X Gala de la Salud, bajo el lema “Salud real, sanitarios de verdad”, un evento que reconoce la labor de los profesionales del ámbito sanitario y lanza un mensaje firme contra el intrusismo profesional. En esta edición, se premiará al ISABIAL y al equipo AITANA, junto a otros once galardonados propuestos por los colegios sanitarios de la provincia. En la sección La Entrevista de Información TV, conversamos con Verónica Sempere, tesorera del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA), quien destacó la importancia de esta cita para visibilizar la vocación, la profesionalidad y la unión de quienes trabajan cada día por la salud de la sociedad alicantin