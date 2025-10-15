INFORMACIÓNTV

Arranca Futurmoda con más de 300 expositores y foco en la sostenibilidad e innovación

El recinto ferial de IFA da inicio a una nueva edición de Futurmoda, la feria internacional de componentes, curtidos, textiles y maquinaria para el calzado y la marroquinería. Durante dos días, más de 300 empresas de España, Italia, Francia, Portugal y otros países presentan las últimas tendencias y materiales que marcarán la próxima temporada. La sostenibilidad y la innovación tecnológica vuelven a ser protagonistas, con espacios como Green Planet, dedicados a productos ecológicos y soluciones responsables. Futurmoda consolida así el liderazgo de Alicante y Elche en el sector del calzado a nivel europeo.