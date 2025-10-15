INFORMACIÓNTV

El Programa OLA logra la activación laboral del 100% de sus participantes en su tercera edición

Aguas de Alicante, en colaboración con Cruz Roja y el Ayuntamiento de Alicante, ha presentado los resultados de la tercera edición del Programa OLA —Ocupación, Liderazgo y Acompañamiento—, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad. Entre enero y agosto, veinte participantes recibieron formación y acompañamiento personalizado, alcanzando un 95% de fidelización y un 100% de activación laboral. El programa combina apoyo formativo y social, destinando el 77% de su presupuesto a la mejora de la empleabilidad y el 23% a cubrir necesidades básicas como vivienda, energía o alimentación.