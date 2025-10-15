INFORMACIÓNTV

Rosario Raro presenta este viernes "La novia de la paz" en las Veladas Literarias de El Maestral organizadas por Vectalia

La escritora Rosario Raro, ganadora del Premio Azorín de Novela 2025 con La novia de la paz, será la protagonista este viernes de una nueva cita de las Veladas Literarias de El Maestral, organizadas por Vectalia. La autora castellonense conversará con los asistentes sobre su aclamada obra, un relato ambientado en 1901 que combina historia, amor y valentía, y que invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades y la lucha por la libertad.